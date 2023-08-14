قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عملدجاج بالساور كريم و المشروم .

دجاج بالساور كريم و المشروم :-

المقادير:

- 3 صدور دجاج كبيرة الحجم بالجلد.

- 1 بصلة متوسطة الحجم مَفرية ناعماً.

- 3 فصوص ثوم مَفرية ناعماً.

- 2 غُصن زعتر طازج.

- 2 غُصن بقدونس (معدنوس).

- 1 ورقة غار (لورة).

- 5 أكواب ماء.

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

- 1 ½ ملعقة صغيرة ملح.

- 1 أوريجانو (زعتر برىِ) جاف.

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مكونات الصينية:

- 1 ½ كوب من مَرق دجاج.

- ¾ كوب كريمة حامضة (سور كريم).

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.

- 10 حبات ماشروم (فطر) متوسط الحجم طازج.

طريقة سلق الدجاج:

1- تُغسل صدور الدجاج بالماء الجارى، وتُرص فى طنجرة متوسطة الحجم

2- يُسكب الماء على الدجاج، ثم تُترك الطنجرة على نار عالية حتى تَغلىِ، ويُنزع منها الريم (الرغوة البيضاء) كلما ظهر حتى يَصفىَّ الماء.

3- تضاف جميع مكونات السلق الأخرىَّ إلى الدجاج، ثم يُغطىَّ ويُترك على النار لمدة 30 دقيقة أو حتى يَكاد يَنضج.

4- تُنشل صدور الدجاج من المَرق، وتُرص على قاع صينية فرن فخارية أو بايركس متوسطة الحجم.

5- يُترك المَرق على النار لمدة 7 دقائق أخرىَّ أو حتى يَتركز أكثر.

طريقة عمل الصينية:

1- يُسخن الفرن على حرارة متوسطة.

2- يُسكب 1 ½ كوب من مَرق الدجاج فى وعاء معدنىِ، ويُوضع على نار هادئة.

3- تضاف البابريكا إلى المرق، ويُقلب جيداً بالمضرب اليدوىِ حتى تَمتزج به.

4- تضاف الكريمة الحامضة إلى المرق، ويَستمر تَقليبه على النار حتى تَذوب به تماماً، ثم يُرفع الوعاء من على النار.

5- تُرص حبات المشروم ، وتُسكب الكريمة السائلة على كامل الصينية.

6- تُوضع الصينية على الرَّف الأوسط من الفرن، وتُترك به لمدة 30 دقيقة أو حتى يَكتمل نُضج الدجاج ويَغلظ قوام الكريمة.

7- تُخرج صينية الدجاج من الفرن، ويُنثر عليها القليل من البقدونس المَفرىِ، ثم تُقدم مع الأرز والسلطات.