قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عملدجاج بالساور كريم و المشروم .
دجاج بالساور كريم و المشروم :-
المقادير:
- 3 صدور دجاج كبيرة الحجم بالجلد.
- 1 بصلة متوسطة الحجم مَفرية ناعماً.
- 3 فصوص ثوم مَفرية ناعماً.
- 2 غُصن زعتر طازج.
- 2 غُصن بقدونس (معدنوس).
- 1 ورقة غار (لورة).
- 5 أكواب ماء.
- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 1 ½ ملعقة صغيرة ملح.
- 1 أوريجانو (زعتر برىِ) جاف.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
مكونات الصينية:
- 1 ½ كوب من مَرق دجاج.
- ¾ كوب كريمة حامضة (سور كريم).
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- 10 حبات ماشروم (فطر) متوسط الحجم طازج.
طريقة سلق الدجاج:
1- تُغسل صدور الدجاج بالماء الجارى، وتُرص فى طنجرة متوسطة الحجم
2- يُسكب الماء على الدجاج، ثم تُترك الطنجرة على نار عالية حتى تَغلىِ، ويُنزع منها الريم (الرغوة البيضاء) كلما ظهر حتى يَصفىَّ الماء.
3- تضاف جميع مكونات السلق الأخرىَّ إلى الدجاج، ثم يُغطىَّ ويُترك على النار لمدة 30 دقيقة أو حتى يَكاد يَنضج.
4- تُنشل صدور الدجاج من المَرق، وتُرص على قاع صينية فرن فخارية أو بايركس متوسطة الحجم.
5- يُترك المَرق على النار لمدة 7 دقائق أخرىَّ أو حتى يَتركز أكثر.
طريقة عمل الصينية:
1- يُسخن الفرن على حرارة متوسطة.
2- يُسكب 1 ½ كوب من مَرق الدجاج فى وعاء معدنىِ، ويُوضع على نار هادئة.
3- تضاف البابريكا إلى المرق، ويُقلب جيداً بالمضرب اليدوىِ حتى تَمتزج به.
4- تضاف الكريمة الحامضة إلى المرق، ويَستمر تَقليبه على النار حتى تَذوب به تماماً، ثم يُرفع الوعاء من على النار.
5- تُرص حبات المشروم ، وتُسكب الكريمة السائلة على كامل الصينية.
6- تُوضع الصينية على الرَّف الأوسط من الفرن، وتُترك به لمدة 30 دقيقة أو حتى يَكتمل نُضج الدجاج ويَغلظ قوام الكريمة.
7- تُخرج صينية الدجاج من الفرن، ويُنثر عليها القليل من البقدونس المَفرىِ، ثم تُقدم مع الأرز والسلطات.