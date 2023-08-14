بالأسود الجريء.. ابنة شريف منير تثير الجدل بأنوثتها

شاركت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، متابعيها صوراً جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.



وظهرت أسما في الصور بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة مرتدية فستانا اسود وهو ما كشف عن نحت خصرها ، ونسقت معه حذاء ذات الكعبالعالى باللون الاسود .



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

يذكر أنه شاركت أسما شريف منير، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وقارنت إطلالة عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي، والتي شبّهها الجمهور بملاية لف.





وعلقت أسما شريف منير: “المصري يكسب”.





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