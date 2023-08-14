ننشر أسماء الضحايا ال15 في حادث انقلاب ميكروباص واشتعال النيران به بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

حصل "صدى البلد" على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها بطريق مطروح إسكندرية الساحلي والذي أسفر عنه مصرع شخص وتفحمه تماما وإصابة 14 آخرين بإصابات متنوعة.



واستقبل مستشفى مطروح العام جثة متفحمة تماما باسم أحمد. ط. ا 59 سنة القاهرة

كما استقبل المستشفى 14 مصابا وهم

أحمد م. ع 47 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

سمر ا. ط 30 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

هان ت. م 9 سنوات القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

فرح ا. ط 24 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

هنا ا. ط 22 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

يوسف ا. ط 27 سنة القاهرة اشتباه كسر بالفقرات العنقية والحاله العامه متوسطه

صباح م. ي 55 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

محمود. ا. ط 27 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

كارما ت. ا 10 سنوات القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

حسين م. ح 46 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

عمر ه. ط 22 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

ساجدة ت. م 4 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

محمد ا. ط 30 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

ميكل ر. غ 26 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعال النيران بها بالكيلو 35 طريق مطروح إسكندرية الساحلي وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل مستشفى مطروح العام جثة هامدة و14 مصابا وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.