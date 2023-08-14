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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنهاية أغسطس 2023 .. بدء الغوص على حطام المعدات الحربية بالغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

بدأت جمعية الحفاظ على البيئة بمنطقة البحر الأحمر بمصر خطوات جديدة لتطوير وتنويع مواقع الغوص في المنطقة، حيث تم الإعلان عن افتتاح مواقع غطس جديدة تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الإقليم بنهاية أغسطس 2023.

 

ووفقًا للبيان الصادر عن الجمعية، فإن مواقع الغوص الجديدة لا تزال قيد الإنشاء، حيث يتم حاليًا إغراق المزيد من المعدات فيها خلال الأيام القليلة المقبلة. وتؤكد الجمعية على أهمية الالتزام بأعمال الشمندورات والانتظار حتى اكتمال الأعمال لضمان سلامة الزوار.

 

تجدر الإشارة إلى أنه تمت زيارة الموقع الجديد من قبل الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث تم إغراق مجموعة من القطع الحربية المستهلكة والقديمة لإنشاء أول متحف حربي تحت سطح البحر الأحمر. يهدف هذا المشروع إلى إقامة مواقع غوص جديدة تشكل بدائل مثيرة للاهتمام للسياح وتخفف من الضغط على المواقع الطبيعية الحالية.

 

وفي تفاصيل أكثر، من المقرر أن يتم إغراق ما يصل إلى 15 قطعة حربية قديمة ومستهلكة في مناطق معينة تم تحديدها بالتعاون مع محميات البحر الأحمر. سيتم ترك هذه القطع بقاع البحر لبعض الوقت لتبنى عليها حيود مرجانية طبيعية، مما سيساهم في خلق مواقع غوص ذات قيمة بيئية وتاريخية.

 

أكدت وزيرة البيئة أن هذه المواقع الجديدة تسعى لضمان استدامة النظام البيئي على المدى الطويل، وستكون لها أهمية تاريخية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المواقع الجديدة لهواة الغوص فرصة استكشاف معدات عسكرية ساهمت في تاريخ مصر بشكل كبير، حيث تحمل كل قطعة قصة تعبيرية عن الشجاعة والتضحية.

 

أوضح الدكتور محمود الحنفي، المستشار البيئي لمحافظ البحر الأحمر، أنه تم اختيار ثلاثة مواقع محددة لإنزال المعدات فيها وهي "شعاب السقالة، عروق الطويل، عرق جامع بمجاويش". ستخلق هذه المواقع مساحات غوص فريدة من نوعها تبرز التراث العسكري الغني لمصر.

 

إن تطوير وتنويع مواقع الغوص هذا يعكس الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة وتعزيز السياحة المستدامة في منطقة البحر الأحمر، ويعد إضافة قيمة لاستكشافات الغوص وفهم التراث العسكري والبيئي لمصر.

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