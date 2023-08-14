الصين تطلق خطة لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال

أصدر مجلس الدولة الصيني خطة لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، حيث تتضمن إجراءات ضريبية وتأشيرات، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز اقتصاد البلاد المتعثر.

تهدف الصين إلى جذب المزيد من الاستثمار في الصناعات الرئيسية وتشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مراكز أبحاث وتطوير في البلاد، وفقاً لبيان نُشر على موقع الحكومة المركزية على الإنترنت.

ذكر البيان أن الخطة ستساعد في تسريع العمل في المشاريع الأجنبية بصناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية، وزيادة المناطق التجريبية بشكل مطرد لبعض خدمات الاتصالات. أضافت أنه سيتم حث الشركات الأجنبية المؤهلة على إنشاء وحدات استثمارية ومقار إقليمية في الصين.

أشار البيان إلى أن الصين ستجعل طلبات الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة أكثر ملاءمة لموظفي الشركات الأجنبية، مع زيادة الدعم المالي والضريبي للشركات.