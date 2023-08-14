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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية.. المجلس العسكري في النيجر يحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى.. وبريطانيا تحذر من تداعيات حرق المصحف في السويد

صدى البلد

حائل : القبض علي شخص لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

البحرين ترحب باكتمال سحب النفط من الخزان العائم "صافر"

بريطانيا تحذر من احتمال وقوع هجمات "إرهابية" في السويد

انقلابيو النيجر يعتزمون محاكمة بازوم بتهمة «الخيانة العظمى»

 

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية و محلية اليوم الإثنين.

حيث جاء في صحيفة عكاظ أن قبضت شرطة منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية على مواطن سعودي لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

واعتبرت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن أعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة.

وقال المجلس العسكري في النيجر: "الرئيس المعزول تواصل مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية".

وأضاف: "نجدد احترامنا القانون والتزامات بلدنا بشأن معاملة الموقوفين من أركان النظام المعزول".

 

ونقلت صحيفة الرياض أن أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" قبالة سواحل اليمن.

وثمن بيان الخارجية البحرينية الجهود الحثيثة التي قام بها أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والدول الاقليمية والعالمية وقيادة " تحالف دعم الشرعية في اليمن " بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل إنهاء هذه الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وكانت أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر.

ونقلت نفس الصحيفة تحذير بريطانيا ،  لمواطنيها المتجهين إلى السويد من احتمال وقوع هجمات انتقامية بعد حرق القرآن على أيدي نشطاء مناهضين للإسلام، الأمر الذي أثار حفيظة المسلمين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية ، في إرشادات سفر محدثة ، إن السلطات السويدية نجحت في تعطيل بعض الهجمات المخطط لها وقامت بحملة اعتقالات.

وقالت الخارجية البريطانية: يجب أن تكون متيقظا في هذا الوقت،  الإرهابيين من المرجح جدا أن يحاولوا تنفيذ هجمات في السويد والأماكن التي يزورها الأجانب أهدافا محتملة.

وفي بيان أقر فيه بتغيير نصائح السفر البريطانية ، كرر مستشار الأمن القومي السويدي ، هنريك لاندرهولم ، التهديدات المتزايدة للسويد منذ الحرق.

 

 

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