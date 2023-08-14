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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة سائق تحت تهديد السلاح بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعامل بورشة كاوتش، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من سائق تحت تهديد السلاح بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7091 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 646 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد ج ا"، عامل بورشة كاوتش"، سرق المبلغ المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "سلامة م ا"، سائق، بأنه وحال استقلال المتهم رفقة المجني عليه سيارته الميكروباص أشهر المتهم في مواجهته سلاح أبيض محل التهمة التالية، مهددا بها إياه واستطاع بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المبلغ المالي على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بغير مسوغ قانوني.
 

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أن المتهم استوقف المجني عليه الذي يعمل سائقا على سيارة ميكروباص، وأثناء سيره بطريق بلتان- كوم الأطرون بدائرة مركز طوخ، وركب إلى جواره بالمقعد الأمامي، وأثناء سيره أشهر المتهم سلاح أبيض "سكين" في وجه المجني عليه، وحصل منه على مبلغ 1500 جنيها، وطلب منه الانتظار على جانب الطريق ونزل من السيارة، وأثناء ذلك استنجد المجني عليه بالأهالي الذين قاموا بالإمساك به، والتوجه به لمركز الشرطة لتحرير محضر.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح المضبوط، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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