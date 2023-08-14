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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يعلن رسوم اشتراك الأندية في كأس مصر.. تفاصيل

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عن رسوم الاشتراك في بطولة كأس مصر موسم 2023- 2024 إضافة إلى التعليمات الخاصة بالمسابقة المحلية.
 

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اتحاد الكرة يحدد رسوم كأس مصر 

 

وجاءت رسوم اشتراك الأندية التي حددها اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فى مسابقة كأس مصر موسم 2023- 2024.
 

وبلغت رسوم اشتراك أندية الدوري الممتاز التي حددها اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فى كأس مصر خمسون ألف جنيه.


فيما بلغت رسوم اشتراك اندية القسم الثاني والثالث والرابع التي حددها اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فى مسابقة كاس مصر موسم 2023- 2024 عشرة الاف جنية.
 

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اتحاد الكرة يحدد آخر موعد لرسوم الاشتراك 

حدد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اخر موعد لسداد رسوم اشتراك رسوم كأس مصر يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر القادم .
واكد اتحاد الكرة على الاندية الراغبة في الاشتراك بمسابقة كأس مصر موسم 2023- 2024 بضرورة تحديد الملعب الرئيسي والاحتياطي المقرر ان تقام عليه مباريات البطولة المحلية.

اتحاد الكرة كأس مصر جمال علام الدوري الممتاز القسم الثاني

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