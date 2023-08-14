تتجاوز 50 مئوية.. درجات حرارة قياسية تجتاح الدول العربية.. فيديو

يعاني سكان عدد من الدول العربية من بينها العراق والمغرب والأردن من موجة حر ودرجات الحرارة قياسية، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

ووفقاً للتقرير، فإن العراق أعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام الرسمي وخفض ساعات العمل في المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في معظم المدن العراقية. وتخطت درجة الحرارة عتبة الـ50 درجة مئوية وفقا لهيئة الأنواء الجوية.

وأفاد التقرير، أن هيئة الأرصاد الجوية العراقية قالت، إنه من المحتمل أن تصل درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية. وحذّرت مديرية الدفاع المدني في العراق من نشوب حرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

عواصف رملية في الأردن



وتشهد الأردن موجة حر قياسية وفقا للأرصاد الجوية الأردنية، وحذر الدفاع المدني الأردني من خطورة التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ويتوقّع أن تتجاوز درجات الحرارة في العاصمة عمّان 42 درجة مئوية، بينما يتوقّع أن تصل الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت إلى 50 درجة مئوية.