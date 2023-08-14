انخفاضات جديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم الأثنين

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين، 14-8-2023، والذي كشف أن اليوم هناك تحسن في الأحوال الجوية، و القاهرة اليوم تسجل 33 درجة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 25

العاصمة الادارية 33 25

6 اكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادى النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 30 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 35 18

كاترين 33 16

الطور 34 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 30

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 30 21

سيوة 34 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 28

شلاتين 38 28

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 41 27

الوادى الجديد 39 26

أبوسمبل 40 27