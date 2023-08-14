وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بنى سويف تنفيذ المشروعات الخدمية والمبادرات الرئاسية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات .

وفي بداية اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024 ، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد نسبة زيادة بلغت 8% عن العام المالي السابق 2022/ 2023 حتى تستطيع المحافظات تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وأكد محافظ بني سويف إن هناك عددا كبيرا من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور محمد هاني الموقف التنفيذى لبعض المشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن برنامج تطوير الريف المصرى و التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، وتشمل إنشاء نقاط الإطفاء والأسواق المطورة والمواقف العمومية للسيارات، ضمن مشروعات المبادرة، منها مشروع إنشاء سوق سدس على الطريق الدائري ، والذي تبلغ مساحته 850 مترا، لخدمة أهالي القرية وتوابعه.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين، مشيرا إلى استمرار جولاته التفقدية للمحافظات على القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية لمتابعة سير تنفيذ المشروعات المبادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظات، لاسيما وأن مبادرة «حياة كريمة» تعد المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف، وتحسين مستوى جودة حياة المواطن بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين، ومتطلبات تحسين جودتها.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الإسراع فى بدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين من القرى المستهدفة بما يحقق الهدف من المبادرة الرئاسية بتحسين الخدمات المقدمة للجمهور وشعورهم بتغير كبير فى تلقى الخدمات الأساسية لهم .

وأشار محافظ بني سويف الى متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تستهدف فى مرحلتها الأولى مركزى ببا وناصر بالمحافظة، ويضم المركزين 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، وستتضمن المشروعات المنفذة بالمركزين والتي تبلغ 1616 مشروعا في عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها (صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية)، مشيراً إلى يولى أهمية كبيرة فيما يخص الانتهاء من المجمعات الحكومية بقرية ببا على مساحة 560م ، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، يشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي ، وحدة محلية ، مكتب تموين، شهر عقاري)، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية تم إنشاؤها ، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.