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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: زراعة 224 ألف شجرة في بنى سويف خلال العام المالي الحالي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف

 شهد لقاء اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع  الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، اليوم ، متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتي يتم تنفيذها في جميع المحافظات ، وقال اللواء هشام آمنة انه سيتم زراعة حوالي 224 ألف شجرة بمحافظة بنى سويف خلال العام المالي الحالي وقد قامت وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالى 170 ألف شجرة إلى المحافظة، موجهاً بسرعة إعداد بيان تفصيلي يتضمن احتياجات المحافظة من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية حتى تتولي الوزارة تمويل وتوريد هذه الأشجار أسوة بما تم خلال العام المالي المنقضي، وذلك في ضوء التكليفات الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنشاء الحدائق والتنسيق بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتقدير تلك الاحتياجات.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أنه قد تم غرس 132 ألف و550 شجرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، خلال الفترة من 20 مارس حتى 30 يونيو 2023 بجانب تسليم شركة مياه الشرب والصرف الصحي 37 ألف و475 شجرة لغرسها خلال تلك الفترة، وتتواصل حاليًا الجهود لرعاية وري تلك الأشجار والحفاظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الضامنة للاستمرارية والاستدامة، لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الهدف المرجو من المبادرة.

كما بحث اللواء هشام آمنة جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين ، مع المتابعة المستمرة لمدى إلتزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية والورش الحرفية بتخفيض استهلاك الكهرباء وغلق اللافتات الإعلانية، وتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات وفقًا للتوقيتات المقررة، علاوة على ترشيد استهلاك الطاقة بالأعمدة الكهربائية في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

وأكد المحافظ على استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية في المحافظة خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث ألا تقل عن 25 درجة، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمبانى عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة، مع مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات، مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة .

 

هشام امنة التنمية المحلية محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

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