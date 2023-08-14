عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة يبحث مع محافظ بني سويف الاستغلال الأمثل للموارد والميزات والتنافسية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم خلال لقائه مع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة مع الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات ، ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات.

وأوضح محافظ بنى سويف ان المحافظة تعمل على تنفيذ منظومة المخلفات البلدية بصورة منتظمة لافتاً إلى أنه تم إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز ناصر على مساحة 4200 متر بطاقة استيعابية 300 طن / يوم ، بالإضافة إلى إنشاء مدفن صحي "خلية واحدة" بمركز سمسطا على مساحة 5 أفدنة، وخلية أخرى بمركز بني سويف على مساحة 5 أفدنة، كما يجري متابعة الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا،لاستيعاب كميات المخلفات التي يتم توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن، و تتضمن الأعمال إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الخطوط القائمة والمخازن وتحديث وصيانة معدات العمل بالمصنع، لاستقبال 600 طن/يوميا، وإنتاج السماد العضوي RDF (الوقود البديل)، علاوة على الأعمال الخاصة بتوافر عوامل واشتراطات السلامة البيئية والصحية.

كما بحث الاجتماع آخر تطورات الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية وكيفية إزالة المعوقات و التغلب عليها ، والانتهاء من كافة أعمال المرافق للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه، خاصة وأن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، وضمن الاستراتيجية التنموية المحلية، خاصة مع افتتاح العديد من المصانع الكبرى بالمحافظة ، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية للمحافظة والترويج لها لتشجيع الاستثمار بها.

واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ، وأكد " اللواء هشام آمنة أن مشروعك يعد أحد أذرع الوزارة والذى يتبنى تنفيذ الإستراتيحية التنموية المحلية بالمحافظات، مشيراً إلى جهوده في توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة.

وكشف المحافظ أنشطة مشروعك خلال الفترة الماضية وخطة العمل المستقبلية ،حيث تمكن من تمويل الاف من المشروعات منذ انطلاقه وحتى الان بتمويل بلغ أكثر من 2,4 مليار جنيه وفرت خلالها الاف من فرص العمل مشيراً الى أن مشروعك لا يوفر الخدمات المالية فقط بل وغير المالية كالدعم الفنى والتسويق والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة وورش العمل، بجانب تشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي والاندماج والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

هشام امنة التنمية المحلية محافظ بني سويف منظومة المخلفات الصلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متاحة الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية ورياح بالقاهرة الكبرى| تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول في كليات القمة 2023

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

الآن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

الزمالك يغلي| "الأبيض" مهدد بالإقصاء إفريقيا.. رحيل شيكابالا وزيزو.. وقصة فشل جلسة الساحل

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

موضوعات متعلقة

احصل على قرض صندوق التنمية المحلية وابدأ مشروعك

ترشيحاتنا

مدبولي لـ رئيس الوطنية للصحافة :نعمل على تذليل أي عقبات والمساعدة في إجراءات الإصلاح

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

بعد ارتداء الحجاب.. نجمة ذا فويس كيدز تلتحق بألسن عين شمس

التعليم تتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بمصر في التربية وتكنولوجيا المعلومات

هل يظهر متحور كورونا الجديد EG.5 فى مصر؟.. برلمانى يكشف طرق مواجهته

مفاجأة الشرقية للدخان بأسعار السجائر| وهجوم على تجار باب البحر.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة أثناء قيادة السيارة تهدد جسمك بإصابات بالغة

كوبين لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بأقل التكاليف

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

عندها 75 عاما.. نيللي في آخر ظهور لها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فرض مواقف مفاجئة.. رئيس الأركان يشهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصي لإدارة الوقود

الموت الأسود .. فيروس جديد يهدد العالم وينتقل من القوارض والبراغيث

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ