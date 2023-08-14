آمنة يبحث مع محافظ بني سويف الاستغلال الأمثل للموارد والميزات والتنافسية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم خلال لقائه مع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة مع الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة، والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات ، ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات.

وأوضح محافظ بنى سويف ان المحافظة تعمل على تنفيذ منظومة المخلفات البلدية بصورة منتظمة لافتاً إلى أنه تم إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز ناصر على مساحة 4200 متر بطاقة استيعابية 300 طن / يوم ، بالإضافة إلى إنشاء مدفن صحي "خلية واحدة" بمركز سمسطا على مساحة 5 أفدنة، وخلية أخرى بمركز بني سويف على مساحة 5 أفدنة، كما يجري متابعة الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا،لاستيعاب كميات المخلفات التي يتم توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن، و تتضمن الأعمال إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الخطوط القائمة والمخازن وتحديث وصيانة معدات العمل بالمصنع، لاستقبال 600 طن/يوميا، وإنتاج السماد العضوي RDF (الوقود البديل)، علاوة على الأعمال الخاصة بتوافر عوامل واشتراطات السلامة البيئية والصحية.

كما بحث الاجتماع آخر تطورات الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية وكيفية إزالة المعوقات و التغلب عليها ، والانتهاء من كافة أعمال المرافق للدفع بقطاع الاستثمار وتذليل عوائقه، خاصة وأن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، وضمن الاستراتيجية التنموية المحلية، خاصة مع افتتاح العديد من المصانع الكبرى بالمحافظة ، فضلاً عن تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية للمحافظة والترويج لها لتشجيع الاستثمار بها.

واختتم اللقاء باستعراض جهود المحافظة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ، وأكد " اللواء هشام آمنة أن مشروعك يعد أحد أذرع الوزارة والذى يتبنى تنفيذ الإستراتيحية التنموية المحلية بالمحافظات، مشيراً إلى جهوده في توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة.

وكشف المحافظ أنشطة مشروعك خلال الفترة الماضية وخطة العمل المستقبلية ،حيث تمكن من تمويل الاف من المشروعات منذ انطلاقه وحتى الان بتمويل بلغ أكثر من 2,4 مليار جنيه وفرت خلالها الاف من فرص العمل مشيراً الى أن مشروعك لا يوفر الخدمات المالية فقط بل وغير المالية كالدعم الفنى والتسويق والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة وورش العمل، بجانب تشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي والاندماج والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.