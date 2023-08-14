زيارة مفاجئة لوزير ماليتها لـ كييف .. ألمانيا تجدد دعمها لـ أوكرانيا

جدد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر دعم بلاده لأوكرانيا، مؤكدًا أن برلين تقف "جنبًا إلى جنب" مع كييف.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال ليندنر لدى وصوله إلى كييف في أول زيارة له منذ بداية الحرب، إنه سيجري محادثات "ملموسة للغاية" مع المسؤولين الأوكرانيين حول كيفية دعم وزارة المالية الألمانية لأوكرانيا الآن وفي المستقبل.

وأضاف ليندنر للصحفيين “نقف إلى جانب أوكرانيا كتفًا بكتف”، مشيرًا إلى أنه منذ الغزو الروسي في فبراير 2022، قدمت ألمانيا حوالي 22 مليار يورو لأوكرانيا في شكل مساعدات إنسانية ومالية وعسكرية.

وتابع الوزير “يجب ألا تخسر أوكرانيا هذه الحرب”، مؤكدًا أن المحادثات في كييف لن تتعلق فقط بالوضع الحالي ولكن سيتم التطلع أيضًا إلى المستقبل.

وأضاف أن المناقشات ستركز على مجالات التعاون الممكنة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وقضايا الجمارك.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط متزايدة من كييف لإرسال صواريخ كروز بعيدة المدى لتعزيز هجومها المضاد المضاد ضد القوات الروسية.