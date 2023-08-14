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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شويجو يشيد بفعالية الأسلحة الروسية في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن الأسلحة الروسية تظهر فعاليتها في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي بموسكو.

وأضاف شويجو أن الشركات الروسية تعمل على تعزيز الصناعات العسكرية، لافتًا إلى أن الأسلحة الغربية التي تم الترويج لها كثيرًا أظهرت وجود سلبيات كبيرة فيها.

وحسب "روسيا اليوم"، اطلع وزير الدفاع الروسي اليوم الاثنين على أحدث أنواع المسيرات والمروحيات وأسلحة الطائرات الروسية، وذلك ضمن فعاليات منتدى "الجيش 2023" في ضواحي موسكو.

وفي أرض المطار، استعرض شويجو مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس وأحدث وسائل التدمير التي تزود بها، والطائرتين "سو-30 إس إم2" و"سو-34" ومروحية النقل العسكري "مي-26 تي2بي" والمروحية متعددة الأغراض "كا-32 آ11إم" والمسيرات "إينوخوديتس" و"تيرميت" و"ألتيوس-رو" و"فوربوست إر" و"غروم" و"شيرشن".

كما عُرضت لشويجو المروحية القتالية الحديثة من طراز "مي-28 إن إم" ومروحية الاستطلاع والهجوم الحديثة من طراز "كا-52 إم" المزودة بصواريخ "فيخر-1" الموجهة وأحدث صاروخ موجه "جو-أرض" من طراز "إزديليه-305".

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الأسلحة الروسية الأسلحة الغربية أوكرانيا

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