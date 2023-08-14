طارق يحيى يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا

أعلن طارق يحيي نجم الزمالك السابق رحيله عن قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء بشكل رسمي.

وكتب طارق يحيي عبر حسابه على فيسبوك :"جماهير وعشاق نادي الزمالك أصدقائي الاعزاء الحمد لله بعد سنتين من العمل داخل نادي الزمالك رئيسا لقطاعات الكره ومديرا لقطاع الناشئين ورئيسا لقطاع المدرسه الاساسيه وتحقيق نجاحات كبيره جدا وحصد بطولتي الجمهوريه مواليد ٩٩ و٢٠٠٣ العام قبل الماضي".



وتابع :"إلى جانب تصعيد اكتر من ١٠ لاعبين للفريق الاول والحصول علي دوري البراعم في كل الأعمار السنيه وتحقيق بطوله زد الوديه مواليد ٢٠١٢ ولظروف خارجه عن الإرادة ابتعد عن العمل في احب الأماكن الي قلبي نادي الزمالك وكل التوفيق لنادي الزمالك وسأظل بجانب هذا الكيان مدي حياتي".