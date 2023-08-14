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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من جنوب إفريقيا بشأن إلغاء التعامل بالدولار بين دول بريكس

البريكس
البريكس

قال سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس"، أنيل سوكلال، اليوم الأثنين، إن مجموعة بريكس، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لا تسعى إلى إزالة التعامل بـ الدولار.

وأوضح سوكلال وفقا لتقرير أعتدته وكالة بلومبرج: "التداول بالعملات المحلية على جدول أعمال مجموعة بريكس بقوة، ولا يوجد بند في جدول أعمال المجموعة يتعلق بفك التعامل بالدولار، كما أن بريكس لا تدعو إلى إزالة الدولار، وسيستمر الدولار في كونه عملة عالمية رئيسية هذا واقع".

وفقًا لسوكلال، تسعى مجموعة بريكس جاهدة لحماية مصالح الجنوب العالمي لبناء هيكل عالمي أكثر شمولاً وتمثيلًا وعادلًا.

وعلى جانب آخر، قال سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس": "أعتقد أن هناك إجماعا عاما على أن البريكس يجب أن تتوسع، ولقد وضعنا بعض القواعد الإجرائية والمعايير".

في وقت سابق ، قال وزير مالية جنوب إفريقيا إينوك جودونجوانا، إن بنك التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة بريكس يجب أن يزيد رأس المال ويقدم قروضًا بالعملات الوطنية لدول الاتحاد.

وأضاف جودونجوانا، أن معظم الدول الأعضاء في بنك التنمية الوطني تشجعه على تقديم قروض بالعملات المحلية".

وأشار وزير مالية جنوب إفريقيا، إلى أن تعزيز استخدام العملة المحلية بين أعضاء بنك التنمية الوطني سيكون أيضًا على جدول أعمال قمة بريكس المقبلة.

وبالنسبة إلى المدير المالي لبنك التنمية الجديد، قالت ليزلي ماسدورب، إن حصة القروض بالعملات المحلية يمكن أن تنمو من 22٪ إلى 30٪ بحلول عام 2026.

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