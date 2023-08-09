ستصبح رابطة تكامل عالمية.. بيان عاجل من إيران بشأن توسع دول البريكس

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، إن رابطة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا لديها القدرة على أن تصبح رابطة تكامل عالمية.

وأضاف عبد اللهيان في مؤتمر في طهران مخصص للتعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والبريكس: "نعتقد أنه عندما تترجم فكرة توسع مجموعة البريكس إلى واقع ملموس، فإن هذه الرابطة ستصبح حقا هيكل تكامل عالمي".

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن دول البريكس هي أحد الأمثلة القليلة على التعاون الاقتصادي والسياسي الحقيقي والذي يمكن أن يؤثر على العمليات الإقليمية والدولية.

وشدد على أنه فى واقع الأمر هذه هى أول جمعية سياسية واقتصادية فعالة يتم تأسيسها على الإطلاق فى العالم النامى.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، إنه من الخطأ تحديد الهند أو البرازيل كمعارضين لتوسع مجموعة البريكس.

وأضافت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، أن وزراء الخارجية في البريكس ليس لديهم اعتراضات على التوسع لكن القرار متروك للقادة.