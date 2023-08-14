بعد قصف أوكراني.. دمار في إقليم دونيتسك الخاضع للسيطرة الروسية |شاهد

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات لدمار منزل في إقليم دونيتسك الخاضع للسيطرة الروسية بعد قصف أوكراني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي شن هجومًا بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

هجمات إرهابية

وقال كوناشينكوف في إفادة صحفية: "شن الجيش الروسي خلال الليل هجومًا جماعيًا بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة على أماكن إنتاج وتخزين القوارب المسيرة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجمات إرهابية”، مضيفا أنه "تم تحقيق هدف الضربةـ وتم ضرب جميع الأهداف المحددة".