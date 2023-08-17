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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على محمد صلاح: “اجلس على الدكة واخرس”.. لهذا السبب

صدى البلد

أشعل النجم المصري محمد صلاح، الجدل على أرض الملعب بعد تصرفه المثير للانتقادات خلال مباراة فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ولم يكن هذا تصرفًا عابرًا بل أثار موجة من التعليقات والانتقادات. 

 

صلاح يظهر غضبًا لتبديله

وفي تطور غير متوقع، ظهر محمد صلاح بوجه غاضب بعدما قرر المدرب الألماني يورغن كلوب سحبه من المباراة قبل نهايتها بربع ساعة. 

وهذا القرار أثار استياء صلاح الواضح الذي لم يكن يخفيه وعبّر عنه بشكل واضح.

 

تعليق روي كين يزيد من الجدل

وأضاف روي كين، أحد أساطير فريق مانشستر يونايتد، وزخرف المشهد بتصريحاته اللافتة: "الاستياء أمر طبيعي في كرة القدم، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل مناسب ولفترة قصيرة. صلاح كان يظهر بغضب ويهز رأسه وذراعيه في الهواء".

 

روي كين ينصح بالصمت

وأكمل كين تصريحه بنصيحة قوية لصلاح: "أنا أقول له: اجلس واهدأ. الهدوء والتروي يلزمان في اللحظات كهذه. إنها مجرد لحظات، وما يهم حقًا هو العمل الجماعي والتركيز على الفريق".

 

إنجازات صلاح تتحدث

لكن لا تتجاوز تلك اللحظة التحاملية على محمد صلاح عن إنجازاته الرائعة. ومنها تسجيله لـ 8 أهداف خلال مباريات الافتتاح وتقديمه لـ 3 تمريرات حاسمة في المواسم الستة الماضية.

 

بالنهاية، يبقى محمد صلاح نجمًا مميزًا يشع نجمه على أرض الملعب. الردود المختلفة تجاه تصرفه تظهر مدى شغف الجماهير باللعبة وانخراطها في كل جانب من جوانبها.

صلاح ليفربول الانتقادات مباراة مانشستر يونايتد

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