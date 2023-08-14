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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

النادي الاهلي
النادي الاهلي

أعلن النادي الاهلي خلال الساعات القليلة الماضية تجديد عقد نجم الفريق محمد مجدي أفشة، وأفصح خالد بيبو مدير الكرة بالنادي عن تفاصيل العقد.

قفشة 

تفاصيل عقد أفشة مع الاهلي

وقع محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على عقد التجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة بالإضافة الى السنة المتبقية من عقدة.

وقال بيبو إن أفشة وقع العقد الجديد "على بياض"، وترك التقدير المالي للنادي، والذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يساهمون في رفعة شأنه في كافة المحافل.

منع محمد شريف من أندية الدوري الممتاز

كشف الإعلامي سيف زاهر عن خطة النادي الأهلي لمنع انتقال محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لأي من أندية الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.

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وقال سيف زاهر. في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس، محمد شريف بنسبة كبيرة سينتقل للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف زاهر، الخلاف حاليًا هو تأمين العودة، النادي السعودي يرغب في الحصول على خدمات محمد شريف، بيع نهائي، والنادي الأهلي يرغب في أن يرحل اللاعب على سبيل الإعارة.

وتابع زاهر، انه من الممكن أن تتم الصفقة بيع نهائي ويضع الأهلي في العقد مبلغ 150 مليون جنيه في حال عودته للدوري المصري من جديد، مشيرًا أن الأهلي يرغب في غلق باب إمكانية عودة محمد شريف للدوري المصري.

محمد شريف 

دبابة الدوري النرويجي

ترددت أنباء قوية في الساعات الماضية، دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات أحد نجوم الدوري النرويجي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعمل النادي الأهلي في الوقت الحالي على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هجوميًا من أجل المشاركة في البطولات العالمية والإفريقية، خاصةً في ظل اقتراب رحيل محمد شريف عن القلعة الحمراء.

وكشفت بعض المصادر الصحفية أن النادي الأهلي أصبح قريبًا من التعاقد مع اللاعب أكوا آدمز، قناص الدوري النرويجي.

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