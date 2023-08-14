استشاري: تأثيرات صحية خطيرة للتغيرات المناخية على الأطفال وكبار السن

قال الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، إن تأثير التغيرات المناخية السلبية المختلفة من زيادة معدلات الأعاصير، والعواصف، والفيضانات، ينتج عنها ما يسمى بالانزلاقات الأرضية، وغرق مناطق كثيرة، وهجرة السكان إلى مناطق آمنة.

وأضاف "صبري"، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن دول العالم تحاول مواجهة آثار تغيرات المناخ بالتوسع في نظم الإنذار المبكر، والاستعدادات السريعة لتقليل الآثار السلبية، مناشدا دول العالم زيادة التعاون.

وأكد أن الأعباء الاقتصادية كبيرة، وتغيرات المناخ تأثيرها سلبي كما في الصين وبنجلاديش ومناطق كثيرة في أمريكا اللاتينية، وعدم تحمل الأطفال والكبار ومرضى الضغط هذه الآثار، وأيضا في السنوات الأخيرة هي أكثر سنوات سخونة منذ مئات السنين، في فترات معينة في الصيف، وينتج عنها تداعيات خطيرة تؤثر على العالم.