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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: قافلة بمركز سنورس للتأكد من جودة الخدمة وتنظيم الأنشطة التوعوية

بعض انشطة شركة مياه
بعض انشطة شركة مياه الفيوم

نظمت شركة  مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، قافلة مائية بقرية السعيدية بمركز سنورس، حيث تضمنت القافلة خدمات سحب عينات من مياه الشرب وتحليها للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات، وتم استقبال شكاوى العملاء علاوة على الأنشطة التوعوية.  

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الهدف من تنفيذ القوافل المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة، وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه، وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة، مؤكدا على استمرار حملات التوعية لترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك ومقاومة السلوكيات السلبية ومنها الوصلات الخلسة ، استخدام مياه الشرب فى رى الأراضي الزراعية،  رش الشوارع وغيرها من طرق إهدار مياه الشرب .

وأضاف أن القافلة المائية المنفذة بقرية السعيدية بمركز سنورس تضمنت مجموعة من أنشطة التوعية تشمل لقاءات لرواد المساجد بالقرية، ندوات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، وحملات طرق ابواب، ورش سباكة للسيدات، علاوة على تنفيذ استطلاع راي للمواطنين. 

وأشار إلى أهمية استطلاع الرأى كأحد الأدوات الفعالة لقياس مدى الرضا عن الخدمات التى تقدمها الشركة، إضافة إلى التعريف بآلية الشكاوى بالشركة والتأكيد على حرص الشركة على التواصل الدائم مع عملائها الكرام.

الفيوم.. تنفيذ 54 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى حياة كريمة

 

الفيوم.. تنفيذ 54 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى حياة كريمة

 

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