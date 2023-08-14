سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

تعرض مواطن بريطاني لموقف خطير بينما كان يسير مع زوجته وطفله الصغير على طول شاطىء نورفولك.

لسوء الحظ، لمس الرجل السمكة الصغيرة التي تبدو لطيفة بقدمه عن طريق الخطأ حيث كانت مدفونة في رمال الشاطىء تحت قدمه ومن ثم قام بالتقاطها من ذليها وإعادتها إلى المياه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين، فقد تسببت السمكة للرجل في الإصابة بطفح جلدي وألم شديد شُبه بـ “ألم الولادة” لكنه استمر لساعات.

وحسب التقرير، فإن هذا النوع من الأسماك تظهر عند انخفاض المد على الشواطىء بأشواكها السامة الموجودة على زعانفها الظهرية وخياشيمها التي يمكن أن تخترق الجلد وتفرغ السم.

سمكة سامة

ويمكن العثور على هذا النوع من الأسماك الذي يموه نفسه بالاختبار في الرمال في جميع أنحاء أوروبا وفي المياه الساحلية حول المملكة المتحدة البريطانية.

ولفت التقرير إلى أنه بعد ساعتين تقريبا من لمس السمكة سيحمر لون جلد الشخص ويلتهب وينتفخ، كما أنه في الحالات القصوى يمكن أن يكون هناك شلل موضعي لفترة قصيرة من الزمن.

ويبدأ الألم في التراجع عادة بعد بضع ساعات، كما يجب أن يزول في غضون 12 إلى 24 ساعة، علما بأنه ستظهر مضاعفات أخرى إذا انكسرت الأشواك في الجرح، حيث تحتاج إلى إزالتها قبل أن يهدأ الألم.

وفي سياق متصل، شارك مجموعة من الأشخاص تجاربهم مع نفس السمكة، فكتب رجل: “وقفت على سمكة مثلها وأنا حافي القدمين وشعرت أن قدمي اشتعلت فيها النيران لساعات، لم أستطع الوقوف عليها أو المشي أو أي شيء آخر”، وأضاف آخر: “عندما لمستني شعرت أني سأموت، ليس هناك ألم أسوأ من ذلك”.

سمكة البلامة السامة

ماذا تفعل إذا لدغتك سمكة غير مألوفة؟

وفقا لدائرة الصحة البريطانية:

-اشطف المنطقة المصابة بـ “مياه البحر” ثم قم بإزالة أي أشواك من الجلد بالملاقط أو حافة بطاقة البنك وانقع المنطقة في الماء الدافئ.

-لا تتبول على المنطقة المصابة أو تغطيتها بالخل أو تلمس الأشواك بيديك العاريتين أو تغطي الجرح أو تغلقه.

-انقع المنطقة في أكثر المياه سخونة يمكنك الوقوف فيها لمدة 30 دقيقة على الأقل.

-إذا تعرضت للدغة على الشاطئ، فاتصل على الفور بحارس إنقاذ للحصول على المساعدة.