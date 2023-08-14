لأول مرة سيول الخير في أغسطس بسانت كاترين.. والفرحة تعم البادية.. صور

تعرضت مدينة سانت كاترين لأول مرة لسقوط أمطار وسيول خلال شهر أغسطس في " عز الحر " والموجه شديدة الحرارة .

وعمت الفرحة أبناء البادية في الوديان الجبلية و خرج السكان يحتفلون بسقوط الأمطار الصيفية والتقاط الصور التذكارية .

وقال الشاب محمد فتيح أن أمطار الصيف لها فرحة كبيرة في قلوب أبناء البادية لأنها تروي مزارعهم و تملأ الخزان الجوفي وتسقي الوديان .

وأضاف الشاب محمد حسن الدليل البدوي بسانت كاترين أنه عندما تسقط الأمطار يعم الخير في كل مكان و تنتعش الحياة البرية .

ومن جانبه أكد اشرف النمر مدير مركز بحوث الموارد المائية ان السيول سوف تؤدي لملأ الخزانات والسدود مشيرا إلي أنه سقوط الأمطار والسيول بسبب الموجة الحار وتكثيف مياه البحر على قمم الجبال .



و شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين أمطارا صيفية وسيول متوسطة في " عز الحر " وارتفاع درجة الحرارة بالإضافة لتقلبات في حالة الطقس وتساقط أمطار خفيفة، مع رياح شديدة غير محملة بالرمال ، وغطت سماء المدينة السحب، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة أي طوارئ.

و عمت الفرحة سكان وديان سانت كاترين والوديان التابعة لها خاصة منطقة الطرفة و فيران واعتبر السكان هذه الأمطار امطار الخير .

وقال على عبد البصير، نائب رئيس، مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت اليوم تساقط أمطار خفيفة استمرت لمدة 3 دقيقة، ولم تسفر هذه الأمطار عن تجمعات للمياه على الطرق، أو حدوث سيول حتى الآن.

وأوضح نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الساعات المقبلة خاصة أن السحب مازالت تعطي سماء المدينة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تلقت إخطارًا يفيد باحتمال سقوط أمطار على المدينة، لذا جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات حالة الطقس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد أن جميع الطرق التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي، ولم يجري غلق أي منها، وجرى تأمين السائحين الذين استقبلتهم المدينة اليوم على أعلى مستوى، والبالغ عددهم 400 سائح من مختلف جنسيات العالم.



سيول كاترين

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