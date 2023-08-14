قرار جديد من الرئيس التونسي بعد تصاعد أزمة رغيف الخبز

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة بشير الكثيري المدير العام لديوان الحبوب، وتكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهام الرئيس المدير العام لديوان الحبوب.

وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانا اليوم الإثنين دعا فيه وزيرة العدل إلى إصدار ملاحقات قضائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

وشهدت تونس في الآونة الأخيرة أزمة في رغيف الخبز، بسبب نقص إمدادات الحبوب، الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا الى جانب تراجع الانتاج الوطني بنحو 60 % في 2023 مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف.