الدوري السعودي.. اتحاد جدة يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الرائد

استهل فريق اتحاد جدة حملة الدفاع عن لقبه كبطل لدوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”، بفوزه على الرائد بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى للمسابقة.

المغربي عبد الرزاق حمدالله كان البادئ بالتسجيل للاتحاد بهدف أول في الدقيقة 58 من متابعة لتمريرة كريم بنزيما.

وأحرز البرازيلي إيجور كورنادو الهدف الثاني في الدقيقة 73، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 79، مؤمنًا انتصار الاتحاد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد لـ 3 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الرائد عند صفر من النقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

تشكيل اتحاد جدة

وخرج المحترف المصري طارق حامد من قائمة الفريق لمواجهة الرائد، لعدم التعافي من الإصابة التي لحقت به في البطولة العربية للأندية.

وتواجد الفرنسي كريم بنزيما في قيادة هجوم “النمور” فيما شارك فابينيو للمرة الأولى أساسيًا مع فريقه الجديد.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - مهند الشنقيطي - أحمد بامسعود

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

وكان فريق الاتحاد بقيادة أحمد حجازي وطارق حامد، قد تُوج ببطولة الدوري السعودي الموسم المنقضي.