عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق اسم الشهيد العقيد أسامة محمد عبدالحليم على كوبري المديرية ببني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على إطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب: أسامة محمد عبد الحليم عبد الجليل "قوات مسلحة" على كوبرى المديرية بمدينة بني سويف،وذلك تقديراً لتضحيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن
كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري لمبنى داخل سور مجلس قروي  اهناسيا الخضراء مركز بني سويف،وكذا الموافقة على نقل الإشراف الإداري لمبنى داخل سور مجلس قروي بدهل،بغرض إقامة وحدتين للإطفاء داخلهما ، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار تخصيص لإقامة مدرسة للتعليم الإعدادي لصالح مديرية التربية والتعليم بناحية الشيخ على ببياض العرب  لتصبح 1700 متراُ " وذلك بعد استقطاع الشوارع  " في ضوء محضر معاينة هيئة الأبنية التعليمية، بجانب الموافقة على طلب وزارة التخطيط بتخصيص 2050 متر من ضمن 5 أفدنة أرض أملاك دولة بناحية بياض العرب لإنشاء مقر لمركز خدمات مصر. 

 

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة خطة الدولة في ترشيد الكهرباء

محافظ بني سويف يشهد إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "فرصة"

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس،وذلك في حضور :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد أركان حرب محمد سميرالمستشار العسكري للمحافظة،الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،الأستاذ محمد عبد اللطيف مديرالتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية. 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف مركز بني سويف وزارة التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

موضوعات متعلقة

هشام آمنة: زراعة 224 ألف شجرة في بنى سويف خلال العام المالي الحالي

ترشيحاتنا

التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي أقل من العام الماضي

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن توسع الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات

مشيدا بجهود الرئيس السيسي.. العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لمخرجات قمة العلمين

سعر جديد لأرخص سيارات ميتسوبيشي 2023 .. اعرف بكام

بيان عاجل لواشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال مع إيران

نفسي ألتزم في الصلاة ومش عارف.. دار الإفتاء تقدم النصيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هروب بقرة يتسبب في أزمة بأحد شوارع بريطانيا.. فيديو

احترس منها .. أسباب الإصابة بمرض سرطان الفم | بينها نوع بذور

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ