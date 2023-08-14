إطلاق اسم الشهيد العقيد أسامة محمد عبدالحليم على كوبري المديرية ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على إطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب: أسامة محمد عبد الحليم عبد الجليل "قوات مسلحة" على كوبرى المديرية بمدينة بني سويف،وذلك تقديراً لتضحيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن

كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري لمبنى داخل سور مجلس قروي اهناسيا الخضراء مركز بني سويف،وكذا الموافقة على نقل الإشراف الإداري لمبنى داخل سور مجلس قروي بدهل،بغرض إقامة وحدتين للإطفاء داخلهما ، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار تخصيص لإقامة مدرسة للتعليم الإعدادي لصالح مديرية التربية والتعليم بناحية الشيخ على ببياض العرب لتصبح 1700 متراُ " وذلك بعد استقطاع الشوارع " في ضوء محضر معاينة هيئة الأبنية التعليمية، بجانب الموافقة على طلب وزارة التخطيط بتخصيص 2050 متر من ضمن 5 أفدنة أرض أملاك دولة بناحية بياض العرب لإنشاء مقر لمركز خدمات مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس،وذلك في حضور :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،العميد أركان حرب محمد سميرالمستشار العسكري للمحافظة،الأستاذة لمياء العربي مدير المجالس واللجان،الأستاذ محمد عبد اللطيف مديرالتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.