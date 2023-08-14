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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة خطة الدولة في ترشيد الكهرباء

صدى البلد

وجه محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، باستمرار تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع الجهات الحكومية والخدمية والعامة بقرى، ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولي شركات المرافق والكهرباء.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم "الاثنين"، على متابعة وتفعيل إجراءات الترشيد بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمباني عقب انتهاء مواعيد العمل، موجها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.

وكلف غنيم رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة المحال والمولات التجارية للتأكيد على تخفيض الإضاءة القوية وكذلك إضاءة لوحات الإعلانات على الواجهات الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب متابعة قرار الحكومة بالعمل "أونلاين من المنزل" أيام الأحد خلال أغسطس الجاري للإدارات والجهات المعنية بالقرار.

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