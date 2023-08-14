بأقل من نص الثمن.. بدائل الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد

يستعد أولياء الأمور، مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد، لتنظيم اليوم الدراسي لأبنائهم وتجهيز الكتب الدراسية الخارجية والزي المدرسي، والذي ارتفعت اسعارهم بشكل كبير مع بداية الترم الاول.

ويقدم موقع صدي البلد، بدائل الكتب الخارجية، التي تقدمها الحكومية للطلاب والتلاميذ في المراحل الدراسية المختلفة، والتي توفر بشكل كبير في الحالة المادية للأسرة.

بدائل الكتب الخارجية للعام الدراسي 2023 - 2024



بدائل الكتب الخارجية للعام الدراسي 2023 - 2024



القنوات التعليمية والتي تتضمن مجموعة قنوات مدرستنا والتي تقدم شرحا لجميع المواد والمراحل الدراسية وتشمل:-

قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية قناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية قناة مدرستنا 3 للمرحلة الثانوية الدروس الإلكترونية مكتبة الكتب التفاعلية

اسعار الكتب المستعملة بسورالأزبكية



و يلجأ الطلاب وأولياء الأمور، الي شراء الكتب المستعملة، لتفادي ارتفاع الاسعار بالكتب الخارجية، وتقوم ببيع الكتب الخارجية بأسعار تصل إلى نصف الثمن او اقل، ومن اشهر تلك الاماكن سور الأزبكية وهو سوق مخصص لبيع اللوازم المدرسية المستعملة بأسعار مخفضة ويستفيد من هذه الأماكن المواطنين أصحاب الدخل المنخفض.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وحتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات،.

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

وسمحت الوزارة للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة بالأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة.

اسعار الكتب الخارجية 2023 - 2024

وسجلت أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية للصف الأول الابتدائي تراوحت الأسعار ما بين 75 جنيه لـ 115 جنيه.

بينما بلغت أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي حتى 120 جنيه.

وأسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الابتدائي وصلت إلى 130 جنيه.

والصف الرابع الابتدائي تراوحت ما بين 105 جنيه إلى 140 جنيه.