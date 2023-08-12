الأدوات المكتبية تنفى زيادة أسعار الكتب الخارجية فى السوق.. تعرف على السبب

أكد بركات صافي نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية أن ما يتداول من أسعار الكتب الخارجية بأنه سجلت نحو 1000 جنيه للكتاب لا أساس له من الصحة، وغير حقيقى؛ لافتا إلى أن الزيادة فى الأسعار سجلت نسبة 10% فقط بسبب أسعار الدولار وما نتج عنه من زيادة أسعار ورق الطباعة.

وأضاف صافى فى تصريحات خاصة لــ" صدى البلد " أن زيادة الأسعار بتلك الأرقام المبالغ فيها غير منطقية ولا يوجد كتب بتلك الأسعار، موضحا أن أعلى سعر لأي كتاب لا يتجاوز 260 جنيها.

وتابع قائلا :" أن مادة مثل الرياضيات في الثانوية العامة على سبيل المثال بها 4 فروع من الكتب، كل كتاب فيها يسجل 200 جنيه، اى ان ال4 افرع او الكتب تسجل 800 جنيه، أما باقي الكتب سعرها لا يزيد عن 260 جنيها.

ولفت إلى أن أسواق الجملة مثل الفجالة، تمنح خصومات على الكتب، تصل لـ 20% وبعض المكتبات تطرح خصومات بنسبة 25% ، مؤكدا أن ما يتردد عن ارتفاع أسعار الكتب بهذا الشكل المبالغ فيه، هدفه عمل بلبلة في الأسواق وإلقاء الاتهامات على التاجر، رغم أن السعر مطبوع على الكتاب، والناشر يضع سعر المستهلك، أي أن السعر ثابت من أول كتاب لآخر كتاب، ولا علاقة بسعر الكتاب للعرض والطلب.

وتجدر الاشارة الى انه مع بداية إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، أعلنت المكتبات أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل الدراسية، وذلك استعدادا للعام الدراسي المقبل، الأمر الذي أثار جدلًا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وبين أولياء الأمور، بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية عن الأعوام الماضية.