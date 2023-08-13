لتقليل نفقات وزارة التعليم..مقترح بتدوير الكتب المدرسية

قال الكاتب الصحفي، زكي السعدني، المتخصص في شئون التعليم، إن الوزارة كانت تستعين بمؤلفين للكتب والمطورين، والمناهج كانت تصل لأصحاب الكتب الخارجية قبل عمليات التطوير.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أصحاب الكتب الخارجية كانوا يطبعون قبل صدور كتب الوزارة، ولكن هذا الأمر توقف مع وصول الدكتور رضا حجازي لمنصب وزير التربية والتعليم.

وأكد الكاتب الصحفي، زكي السعدني، المتخصص في شئون التعليم، أن تأليف الكتب كان يحصل عليها ناشري الكتب الخارجية قبل طبعها في الوزارة ولكن هذا الأمر توقف.

وحول فكرة إعادة تدوير الكتب المدرسية ومطالبة الطلاب بعدم الكتابة عليها لتقليل نفقات الوزارة، أوضح أن هذا الاقتراح طبقته الوزارة في عام سابق، والحفاظ على الكتب ثقافة والطلاب المصريين غير متعودين عليها وعندهم كراهية من التعليم.