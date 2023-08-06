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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم تكشف حقيقة فرض رسوم 1000 جنية مقابل استلام شهادة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة فرض رسوم 1000 جنية مقابل استلام شهادة الثانوية العامة،  ونفى شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فرض اي رسوم اضافية لاستخراج شهادة الثانوية العامة.


وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاحد عبر فضائية etc   ان رسوم استخراج شهادة الثانوية العامة والتي حددتها الوزارة  65 جنية،  وان طلب اي رسوم اضافية من اي مدرسة يعد مخالف للقانون،  منوها أن المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم رصد الشكوى المتداولة بشأن فرض مدرسة في سوهاج فرض رسوم 1000 جنية لاستلام الشهادة.


واشار الي ان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجهه بانتقال لجنة فورا للمدرسة لبحث الشكوي والمخالفات التي تمارس تداخل المدرسة،  مطالبا اولياء الامور بتقديم شكوى في مديرية التربية والتعليم في سوهاج او الادراة التعليمة التابع لها المدرسة للتحقيق في الشكوى ومعرفة كيف يتم تحصيل اموال من اولياء الامور بالمخالفة للقانون .


وأكد ان المركز الاعلامي للوزارة يرصد اي شكوى او مخالفة سواء او من على صفحات الانترنت ويتم التعامل معاها، منوها الي وجود مكتب شكاوى للوزارة يستقبل شكاوي اولياء الامور.


 

التعليم الثانوية العامة شهادة الثانوية العامة وزارة التربية استخراج شهادة الثانوية العامة

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