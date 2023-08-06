شهادة الثانوية بـ 1000 جنيه داخل هذه المدارس.. التعليم تكشف الحقيقة

كشف الدكتور شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة فرض إحدي المدارس بمحافظة سوهاج رسوم 1000 جنيهاً مقابل إعطاء الطلاب شهادة الثانوية العامة الخاصة بهم.

وأضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن هذا إجراء غير قانوني تماماً، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في هذا الأمر بالفعل وسيتم إرسال لجنة لتحقق من المخالفات التي تمت من قبل في هذا الشأن داخل هذه المدرسة.

وتابع شادي زلطة، أن الإجراء القانوني الوحيد للحصول علي شهادة الثانوية العامة هو دفع ٦٥ جنيهاً فقط وأي مدرسة تخالف هذا الإجراء تعرض نفسها للإجراءات القانونية والمحاسبة.