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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التحقيق في واقعة بيع شهادات الثانوية العامة بـ1000 جنيه بإحدى المدارس الخاصة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة للتحقيق العاجل فيما أثير اليوم بشأن مدرسة المناهل الخاصة في سوهاج ، التي قررت فرض رسوم اجبارية 1000 جنيه مقابل تسليم شهادات الثانوية العامة للطلاب .

كانت إحدى أولياء الأمور تدعى منال قدري، استغاثت عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، من قيام مدرسة خاصة في سوهاج بإلزام طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على دفع 1000 جنيه مقابل استلام شهادات الثانوية العامة المؤمنة.

وقالت في استغاثتها: مدرسة المناهل الخاصة في سوهاج، عاوزين مننا 1000 جنيه علشان يدونا الشهادة والملف، وعموما دفعنا لأننا كنا مضطرين نستلم الشهادة ، لكن المدرسة رفضت تسليم إيصال لي بهذا المبلغ. 

وتسببت الاستغاثة التي تم طرحها على جروب حوار مجتمعي تربوي عبر تطبيق واتس اب، والذي يضم بين أعضائه وزير التربية والتعليم وعددا من قيادات الوزارة ، في حالة من الغضب بين الأهالي، فقال عيد عزت : للأسف المدارس الخاصة بتعمل اللى عايزاة، وقال محمد البيلي: للأسف المدارس الخاصة تتصرف وكأن لا سلطان عليها.

وعلى الرغم من وجود عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم على جروب حوار مجتمعي تربوي الذي نشرت عليه الاستغاثة، إلا أنه لم يتم التعليق بأي شكل من الأشكال على هذه الواقعة .

شهادات الثانوية العامة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة تكلفة وطبع وتحرير شهادات طلاب الثانوية العامة مقسمة كالتالي :
- تكلفة طبع وتحرير الشهادة : 44 جنيهًا
- ضريبة دمغة نوعية : 9 جنيهات
- رسم تنمية الموارد المالية للدولة : 2 جنيه
- رسم إضافي : 10 جنيهات
- المجموع الكلي : 65 جنيهًا

ويلتزم كل طالب ناجح في الثانوية العامة 2023 بلصق طابع نقابة المهن التعليمية بقيمة 2 جنيه على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه ، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسم نقدا ، وهذه الطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد. 

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