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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا تصحح "الرواية المؤسفة" حول بريكس

بريكس
بريكس

قال أنيل سوكلال سفير جنوب إفريقيا لدى بريكس، إن هناك "رواية مؤسفة" يجري تطويرها مفادها أن بريكس معادية للغرب، وأن بريكس تم إنشاؤها كمنافسة لمجموعة السبع وهذا غير صحيح.

وأضاف "ما نسعى إليه هو دفع أجندة الجنوب العالمي وبناء هيكل عالمي أكثر شمولاً وتمثيلاً وعدلاً وعادلاً"، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ومنذ إنشاء الكتلة بمنتدى في سانت بطرسبرج عام 2006، اجتذبت بريكس العديد من دول العالم النامي، وتدير المجموعة بنك تنمية وترتيب احتياطي الطوارئ لدعم أعضائها والبلدان النامية الأخرى.

ولخص البيان الصادر عن قمة ايكاترينبرج في يونيو 2009 أهداف ومصالح الطرفين وهي: تعزيز "الحوار والتعاون بين بلداننا بطريقة تدريجية واستباقية وعملية ومنفتحة وشفافة" بهدف "ليس فقط خدمة المصالح المشتركة الناشئة اقتصادات السوق والبلدان النامية، ولكن أيضا بناء عالم متناغم يسوده السلام الدائم والازدهار المشترك ".

وستكون مسألة توسيع مجموعة البريكس، التي تجمع الاقتصادات الناشئة الرائدة في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - على جدول أعمال القمة الخامسة عشرة للبريكس، المقرر عقدها في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ، في 22-24 أغسطس 2023.

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