إجراءات انتخاب مجلس أمناء التحالف الوطني بمشروع القانون الجديد

يتكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لمشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، وينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية، من الجمعية العامة، ومجلس الأمناء ومكتب تنفيذي والأمانة الفنية.

ويهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.

ويتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضواً، على النحو الآتي:

- رئيس مجلس الأمناء .

- نائب رئيس مجلس الأمناء

- أمين الصندوق.

- ثمانية عشرة عضواً.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.

وتجـرى الانتخابات بطريـق الاقتراع السـري فـي جلسـة علنيـة وذلك وفقا للإجـراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.