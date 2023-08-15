عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إجراءات انتخاب مجلس أمناء التحالف الوطني بمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

يتكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لمشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، وينتظر التصديق عليه من رئيس الجمهورية، من الجمعية العامة، ومجلس الأمناء ومكتب تنفيذي والأمانة الفنية.

ويهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.

ويتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضواً، على النحو الآتي:

- رئيس مجلس الأمناء .

- نائب رئيس مجلس الأمناء

- أمين الصندوق.

- ثمانية عشرة عضواً.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.

وتجـرى الانتخابات بطريـق الاقتراع السـري فـي جلسـة علنيـة وذلك وفقا للإجـراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي رئيس الجمهورية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

الحكومة تتحرك لـ حل أزمة السجائر

سجل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 الآن .. عبر هذا الرابط

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي عن رحيل محمد شريف من الأهلي

أشعل النيران في شقيقته وأولادها.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بعين شمس

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

ترشيحاتنا

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

يجوز لغير المتوضئ حمل المصحف في هذه الحالات.. أمين الإفتاء يكشف عنها

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

أفضل هاتف ذكي في العالم.. اعرف سعر Galaxy S23 Ultra بالسعودية

نشرة المرأة| صغرت عشرين سنة.. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور.. الممنوعون من تناول المانجو

أخبار التوك شو| تحذير من الأرصاد: أمطار رعدية في هذه المناطق.. وبشرى بشأن أسعار السجائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند علاج البواسير في المستشفى

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ