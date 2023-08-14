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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن القمة الثلاثية: مصر حريصة على الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة

القمة الثلاثية
القمة الثلاثية

ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، انعقاد القمة الثلاثية اليوم في مدينة العلمين بين مصر والأردن وفلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك بحضور القادة الثلاثة الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مضيفا أنها تبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

أوضح الرشيدي، فى بيان له اليوم، أن القمة الثلاثية تأتي تجسيدًا للتشاوروالتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذه القمة هى قمة عاجلة جاءت في ظل ظروف صعبة وخاصة فى ظل الأوضاع الفلسطينية وتأتي تأكيد للمواقف العربية الداعمة للقضية .

أكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حريصة طوال الوقت على دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال، وإعادة إحياء عملية السلام، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود لتحقيق  السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

ولفت النائب إلى أن القمة الثلاثية تأتي في ظرف مهم للتنسيق ووضع أطر التعاون وخطة للتحرك في ظل الانتهاكات أحادية الجانب، التي تتخذها سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر والأردن قضية ذات أولوية، ودائما في خضم اتصالات الرئيس السيسي وملك الأردن وكذلك اتصالات وزراء خارجية البلدين.

القمة ثلاثية القمة الثلاثية مصر والأردن وفلسطين

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