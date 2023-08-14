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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في صفقة انتقال حر ...نادي الداخلية يخطف نجم الاهلي السابق

صدى البلد

اعلن الاعلامي مجدي عبد الغني علي تعاقد نادي الداخلية مع أحمد سيد غريب لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر.

رسمياً - نادي الداخلية يتعاقد مع أحمد سيد غريب لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر بعد رحيله عن الأهلي. ✍️

فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة لجماهير النادي الأهلي بعد قطع إعارة مهاجمة أحمد سيد غريب.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "الاتحاد يعلن قطع إعارة مهاجمه “أحمد سيد غريب، وعودته للنادي الأهلي قبل غلق باب القيد غدآ”.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري عن عودة أحمد سيد غريب للنادي الأهلي، وقطع إعارته التي كان من المفترض أن تمتد لموسمين.

نادي الداخلية أحمد سيد غريب صفقات الأهلي مجدي عبد الغني

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