المقاولون العرب يضم لاعب الأهلي السابق

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن صفقة جديدة لنادي المقاولون العرب عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب شوبير : المقاولون العرب يعلن ضم العربي بدر لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. ⚽✍️

وحرص نادي المقاولون العرب، على تكريم محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، باعتباره أحد أساطير ذئاب الجبل.

أقيم الحفل بمقر نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر، بحضور محسن صلاح رئيس النادي، ومحمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة وعدد من المدربين بقطاع الناشئين والناشئين.

وقال النني خلال حفل تكريمه:" سعيد بتكريمي من قبل نادي المقاولون العرب، وهو صاحب فضل كبير فيما وصلت إليه الآن".

وتابع النني:" أنا لعبت بمنتخب مصر من نادي المقاولون وشرف لأي لاعب أن يلعب في النادي".

واصل:" أنا تحت أمر نادي المقاولون العرب في أي وقت، إذا طلبوا مني العودة، فسأفعل ذلك بالتأكيد".

وقال النني رد ردا على سؤال أحد الناشئين “كيف وصلت للعالمية":"صدق حلمك هتوصل وهتلعب لأكبر الأندية في العالم".

اختتم:" كان عندي حلم أن أصبح لاعبا كبيرا وقد حدث الحمدلله لأنني صدقت حلمي".