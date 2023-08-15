وزير التعليم يطلق برنامجاً تدريبياً للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين فى المدارس

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 ، مؤتمراً صحفياً لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس.

وينعقد هذا المؤتمر الصحفي في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة - بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد "البرنامج التدريبي للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً"

وكان قد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلمين

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن المعلم هو القوة، وأحد المحاور الأساسية فى العملية التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تعمل على إكساب المعلمين المهارات الجديدة باستمرار.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يقينه الكامل بقدرات المعلم المصري سيظل يقينًا ثابتًا، لأنه جوهر وأساس أي تطور للعملية التعليمية

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ستظل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة كل الحرص على تطوير مهارات المعلم المصري لأنه مفتاح نجاح أي عملية تعليمية.