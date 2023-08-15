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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو رابطة الأندية: هدفنا إعادة الدوري لمكانته وتسويقه جيدا

صدى البلد

قال أحمد هاشم عضو رابطة الأندية ان هدفنا هو إعادة الدوري المصري لمكانته الطبيعيه وتسويقه بشكل جيد خلال الفترة القادمة واتوجه بكامل الشكر لمجلس إدارة المقاولون العرب لترشحيهم لاسمي وثقتهم وعملت بشكل تطوعي في مجال التسويق داخل نادي المقاولون وحاولت الاجتهاد لإثبات نفسي والحصول على دبلومة الفيفا .

وأضاف عضو رابطة الأندية في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " تابعت في الموسم الماضي ان الدوري تم بيعه بمبلغ جيد لإحدى الشركات ، وامر اسعدني ولن نقف عند هذه الخطوة، واتمنى ان نرى الدوري المصري يذاع على قنوات كبرى حول العالم ، مشددا انه ليس كلام فقط ، خاضة ان الدوري السعودي منتج تم العمل عليه لمدة سنوات إلي أن وصلو ووصلوا حالياً لإنضمام كلا من رونالدو وماني وبنزيما، ولابد ان يكون خطة لتطوير المنظومة خلال المرحلة القادمة " .

وتابع " اشكر المهندس محمد عادل لانه قدم الكثير في قصة انتقال عمر فايد للدوري التركي وانتقاله لفنربخشة وتم عمل تحاليل DNA لكي نكشف نقاط الضعف والقوة ومنح شوفي غريب المدير الفني الفرصة الكامله لإظهار قدراته الفنيه في الدوري الموسم الماضي واتمنى ان يكون استكمالا لمسيرة محمد صلاح والنني في الدوري الإنجليزي وتم وضع بند نسبة بيع جيدة " .

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