عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بسام: عواد «الدنيا جايه عليه».. وعلي لطفي «تأخر» بعدم المشاركة

صدى البلد

تحدث محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، عن بعض حراس الدوري المصري.

وقال بسام لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام:" محمد عواد حارس موهوب ولكن أشعر دائما أن "الدنيا جايه عليه" داخل نادي الزمالك. 

وأضاف: أشعر أن هناك بعض الأشخاص لا يريدون أن يحصل عواد على فرصة مع الزمالك.

وعن محمود جاد، قال: حارس كبير، ويمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن الضغوط داخل الفريق البورسعيدي أثرت عليه.
 

وواصل حديثه: أعتقد أن محمود جاد تحت قيادة علي ماهر، سيظهر بشكل آخر.

وعن علي لطفي، قال: احد افضل الحراس في مصر، وشهادتي به مجروحة، لأنه كان صديق غرفة واحدة منذ أيام منتخب الشباب.

 وأضاف: علي لطفي يعلم جيدا متى يتخذ القرار الصحيح، أعتقد إنه إذا كان متواجدا بشكل أساسي المواسم الماضية؛ لأصبح الآن له شان آخر، أتوقع أنه سيظهر بشكل قوي خلال الموسم الجديد.

وعن مصطفى شوبير، قال: حارس مرمي جيد، كنت أتابعه منذ أن كان في ناشئي الأهلي، ويمتلك إمكانيات كبيرة، وأيضا شخصية قوية ومحترمة.

الأهلى ادي الزمالك الحراس في مصر الدوري المصر الزمالك الدوري المصري الموسم الجديد اميكا كليوباترا امكانيات بورسعيد بشكل أساسي حارس مرمى سيراميكا كليوباتر شخصية قوية فريق فريق سيراميكا كليوباترا علي لطفي على ماهر لدوري المصري ل نادي الزمالك كريم خطاب ناشئي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

مفاجأة.. محمد صلاح يمنح اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي عن رحيل محمد شريف من الأهلي

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

ترشيحاتنا

الطقس بيتحسن| أمطار على سيناء اليوم.. وسحب تغطي القاهرة الكبرى

فيفو تطلق هاتفها المميز vivo V29 في الأسواق العالمية.. مواصفات

صحيفة أمريكية: 577 ألف شخص بلا مأوى داخل الولايات المتحدة

أحمد شيبه يعلن تفاصيل جنازة وعزاء والدته

قنوت الفجر .. حكمه وأدلة مشروعيته وماذا لو تركه الإمام؟

إتاحة وثيقة معاش بكره بالدولار للشراء اليوم.. أعرف التفاصيل والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ