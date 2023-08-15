محمد بسام: عواد «الدنيا جايه عليه».. وعلي لطفي «تأخر» بعدم المشاركة

تحدث محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، عن بعض حراس الدوري المصري.

وقال بسام لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام:" محمد عواد حارس موهوب ولكن أشعر دائما أن "الدنيا جايه عليه" داخل نادي الزمالك.

وأضاف: أشعر أن هناك بعض الأشخاص لا يريدون أن يحصل عواد على فرصة مع الزمالك.

وعن محمود جاد، قال: حارس كبير، ويمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن الضغوط داخل الفريق البورسعيدي أثرت عليه.



وواصل حديثه: أعتقد أن محمود جاد تحت قيادة علي ماهر، سيظهر بشكل آخر.

وعن علي لطفي، قال: احد افضل الحراس في مصر، وشهادتي به مجروحة، لأنه كان صديق غرفة واحدة منذ أيام منتخب الشباب.

وأضاف: علي لطفي يعلم جيدا متى يتخذ القرار الصحيح، أعتقد إنه إذا كان متواجدا بشكل أساسي المواسم الماضية؛ لأصبح الآن له شان آخر، أتوقع أنه سيظهر بشكل قوي خلال الموسم الجديد.

وعن مصطفى شوبير، قال: حارس مرمي جيد، كنت أتابعه منذ أن كان في ناشئي الأهلي، ويمتلك إمكانيات كبيرة، وأيضا شخصية قوية ومحترمة.