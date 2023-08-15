اغتيال سياسي من حزب الرئيس الإكوادوري السابق رافائيل كوريا

قال زعماء حزبيون إن منظمًا محليًا في مقاطعة إسميرالداس بالإكوادور للحركة السياسية التي أسسها الرئيس السابق رافائيل كوريا ، اغتيل يوم الاثنين ، بعد أقل من أسبوع على مقتل مرشح رئاسي.

يتوجه الإكوادوريون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للتصويت في انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن حل الرئيس المنتهية ولايته غييرمو لاسو المجلس التشريعي في مايو / أيار بموجب غرابة دستورية لتجنب المساءلة.

ومع ذلك ، سيتم التصويت وسط مستويات عالية من الإجرام في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ، مع تصاعد حوادث العنف والقتل في المدن والسجون ، والتي ألقى لاسو باللوم عليها مرارًا وتكرارًا على عصابات تهريب المخدرات.

قال بيدرو بريونيس ، مدير ثورة المواطنين في أبرشية سان ماتيو في إسميرالداس ، إن القادة بمن فيهم كوريا ولويزا غونزاليس ، مرشح الحزب للرئاسة ، قال في رسائل على منصة التواصل الاجتماعي X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter.

وقال جونزاليس: 'تعيش الإكوادور أكثر لحظاتها دموية. نحن مدينون بذلك للتخلي التام عن حكومة غير كفؤة ودولة تسيطر عليها المافيا'.

وأضافت 'عناق تضامني مع عائلة الرفيق بيدرو بريونيس الذي سقط على يد العنف'.

ولم تتمكن الشرطة ولا وزارة الداخلية من تأكيد القتل على الفور.

وقتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو الأسبوع الماضي بالرصاص في كيتو بعد مغادرته إحدى فعاليات الحملة الانتخابية.

تسببت جريمة القتل في حدوث صدمة في جميع أنحاء الإكوادور ودفعت المرشحين البارزين إلى الوعد بمقاربة صارمة للجريمة خلال حملاتهم الانتخابية.

ارتفع معدل القتل في الإكوادور منذ تفشي جائحة الفيروس التاجي ، وكثيراً ما كانت سجون البلاد مسرحًا لأعمال شغب مميتة.

دفع هذا الوضع لاسو إلى إعلان سلسلة من حالات الطوارئ ، مع قيام الرئيس أيضًا بإضفاء الشرعية على الاستخدام المدني للأسلحة النارية.

ووجهت اتهامات لستة مواطنين كولومبيين بقتل فيلافيسينسيو وما زالوا رهن الاحتجاز. مات مشتبه به آخر بعد تبادل لإطلاق النار بعد وقت قصير من القتل.