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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سجين أمريكي بإيران مستبعد من صفقة الرهائن يعلن الإضراب عن الطعام

امريكا وايران
امريكا وايران

قال نجل أحد المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة المحتجز في إيران منذ 2016 ان والده بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على استبعاده من اتفاق الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين مسجونين في إيران.

شهاب دليلي ، 60 عامًا ، قبطان شحن هاجر إلى الولايات المتحدة بعد تقاعده ، اعتُقل في طهران في أبريل 2016 خلال زيارة لحضور جنازة والده.

ووجهت إليه تهمة مساعدة وتحريض دولة أجنبية وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات يقضيها في سجن إيفين الإيراني الذي يضم العديد من السجناء السياسيين.

بموجب اتفاق معقد من المرجح أن يستغرق تنفيذه أسابيع ، قد تفرج إيران عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين مقابل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية. كما ستفرج واشنطن عن العديد من الإيرانيين المسجونين.

قال أحد محامي أحدهم إن إيران سمحت الأسبوع الماضي لأربعة مواطنين أمريكيين محتجزين بالانتقال إلى الإقامة الجبرية من سجن إيفين بطهران كخطوة أولى في الاتفاق. كان خامسهم بالفعل قيد الحبس المنزلي.

وقال داريان ، نجل دليلي ، في مقابلة هاتفية قصيرة: 'تم إبرام الصفقة وهو ليس جزءًا منها. كان ذلك مفجعًا للغاية'. وأضاف أنه هو نفسه بدأ إضرابًا عن الطعام للتوعية بوالده.

وقال داريان 'إنه يشعر بالخيانة. إنه محبط. يعتقد أن الولايات المتحدة ستعيد أي شخص تريد إعادته'.

وتحت الضغط من قبل المراسلين في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية ، لم يوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل سببًا واضحًا لعدم مشاركة دليلي في الصفقة ، لكنه قال إنه لم يتم الإعلان عن أنه 'محتجز بشكل غير قانوني'.

يتم اتخاذ القرار القانوني من قبل وزارة الخارجية ويعني بشكل فعال أن حكومة الولايات المتحدة تعتبر التهم الموجهة ضد الفرد خاطئة وذات دوافع سياسية.

يسمح هذا القرار لوزارة الخارجية الأمريكية بتخصيص المزيد من الموارد للقضية ، وإسناد المسؤولية إلى مبعوث رئاسي خاص وإبراز أهمية القضية.

كما لم يذكر باتيل سبب عدم تصنيف دليلي على أنه محتجز ظلما. وقال داريان نجل دليلي لرويترز إنه تلقى مكالمة هاتفية يوم الجمعة من القائم بأعمال المبعوث الخاص لإيران أبرام بالي.

قال داريان: 'سألت لماذا لم يتم التعيين (المحتجز ظلما) بعد ولم يتمكن من تقديم إجابة'.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على وجه التحديد على المكالمة الهاتفية التي أجراها بالي مع نجل دليلي ، لكن باتيل قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة 'تراجع بانتظام وبنشاط الحالات الفردية بحثًا عن مؤشرات ومؤشرات على احتمال احتجاز غير مشروع'.

الولايات المتحدة سجن ايفين الإيراني كوريا الجنوبية واشنطن وطهران

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