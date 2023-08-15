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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار النفط قبيل إعلان البيانات الاقتصادية لأكبر مستورد بالعالم

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية من الصين والتي من شأنها أن تقدم أدلة على توقعات أي انتعاش في الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا أو 0.13 بالمئة إلى 82.40 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات لتتداول عند 86.13 دولارًا للبرميل الساعة 0015 بتوقيت جرينتش.

من المقرر أن تنشر الصين أرقام الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة والبطالة لشهر يوليو الماضي، اليوم الثلاثاء ، بعد أن أظهرت مؤشرات أخرى أن الاقتصاد الثاني في العالم انزلق إلى الانكماش وتراجعت التجارة.

في أحدث علامة على أزمة نقدية خانقة في قطاع العقارات في الصين، تسعى أكبر شركة تطوير عقاري خاصة Country Garden (2007.HK) إلى تأخير سداد سندات داخلية خاصة لأول مرة.

وفي مؤشر آخر مثير للقلق ، قال بنك الشعب الصيني يوم الجمعة إن القروض المصرفية الجديدة تراجعت في يوليو كما ضعفت مقاييس الائتمان الرئيسية الأخرى.

وذكرت مجموعة أوراسيا، في مذكرة، 'من المرجح أن يتم الحد من ارتفاع الأسعار هذا العام ، لا سيما مع استمرار التعافي الاقتصادي الصيني في الظهور وإيقاف إنتاج أوبك. قد تستقر أسواق النفط في توازن جديد ، مع اقتراب الأسعار من سقفها'

على الرغم من الدلائل الجديدة على أن التعافي الاقتصادي يفقد الزخم ، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على قروض سياسته متوسطة الأجل دون تغيير يوم الثلاثاء ، وفقًا لمسح أجرته رويترز.

وقام بنك الصين الشعبي في آخر مرة بتخفيض السعر بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.65٪ في يونيو.

يعوض الأداء الاقتصادي الضعيف في الصين شح إمدادات النفط العالمية حيث تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، الإنتاج لرفع الأسعار.

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