عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للقفل على الكباري.. مفاجآت في عقد انتقال محمد شريف للخليج السعودي

محمد شريف مهاجم الأهلي
محمد شريف مهاجم الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل انتقال محمد شريف، مهاجم الفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الخليج السعودي خلال الصيف الحالي.

كانت تقارير صحفية، قد أكدت مؤخرا اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع محمد شريف، وهو ما قد يتحقق بعد فترة من انتقاله الخليج السعودي، مثلما فعل الأهلي في صفقة ضم إمام عاشور.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" محمد شريف رحل إلى إلى الخليج السعودي بعقد لمدة 3 سنوات مقابل مليون و 800 ألف دولار، ويحصل اللاعب على 1.2 مليون دولار في الموسم الواحد".

وأضاف:" سيحصل الأهلي على نسبة 15 % في حال بيع الخليج السعودي للاعب مستقبلا، ومبالغ إضافية حال إحراز اللاعب عدد معين من الأهداف".

شرط تعجيزي

واختتم:" يوجد شرط جزائي 120 مليون جنيه حال عودته في الدوري المصري لأي نادٍ غير الأهلي، وهذا الشرط الغرض منه القفل على الكباري".

محمد شريف الأهلى الزمالك الخليج السعودي سيف زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عاملة 80 جنيه في الأكشاك.. أسعار السجائر تنافس اللحمة ومفاجأة صادمة للتجار

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

ترشيحاتنا

من أجل تسوية أزمة النيجر.. بوتين يهاتف الرئيس الانتقالي في مالي

وفاة شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ سوهاج

فتح باب القبول بجامعة سيناء.. 74% للأسنان و70% للصيدلة و60% حاسبات

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

هذا ما حدث بسبب الصين.. تراجع معظم أسواق الخليج العربي| تفاصيل

صوروه بملابس حريمي .. الداخلية تكشف عن تفاصيل فيديو سائق البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

فيديو

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ