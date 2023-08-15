للقفل على الكباري.. مفاجآت في عقد انتقال محمد شريف للخليج السعودي

كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل انتقال محمد شريف، مهاجم الفريق لأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الخليج السعودي خلال الصيف الحالي.

كانت تقارير صحفية، قد أكدت مؤخرا اهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع محمد شريف، وهو ما قد يتحقق بعد فترة من انتقاله الخليج السعودي، مثلما فعل الأهلي في صفقة ضم إمام عاشور.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه "ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" محمد شريف رحل إلى إلى الخليج السعودي بعقد لمدة 3 سنوات مقابل مليون و 800 ألف دولار، ويحصل اللاعب على 1.2 مليون دولار في الموسم الواحد".

وأضاف:" سيحصل الأهلي على نسبة 15 % في حال بيع الخليج السعودي للاعب مستقبلا، ومبالغ إضافية حال إحراز اللاعب عدد معين من الأهداف".

شرط تعجيزي

واختتم:" يوجد شرط جزائي 120 مليون جنيه حال عودته في الدوري المصري لأي نادٍ غير الأهلي، وهذا الشرط الغرض منه القفل على الكباري".