صحف الكويت|تركيا : لن نغادر سوريا.. حريق هائل في روسيا.. وتجميد الحسابات المصرفية لحاكم مصرف لبنان السابق

وزير الخارجية الإيراني: تسوية ملف حقل الدرة ديبلوماسياً وليس في الاعلام

مزاح راكب مصري مع أمن المطار يقوده الي الإبعاد

"إيكواس" تدين إعلان المجلس العسكري في النيجر محاكمة بازوم

الكويت تدين الهجوم علي مدينة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية

الجزائر تسحب ترخيص عرض باربي

حريق ضخم بفرنسا

اهتمت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة القبس؛ تصريحات وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن بلاده «ترغب في إحلال السلام في سوريا»، مشيرًا إلى أن «صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده أهم مرحلة لإحلال السلام هناك».

وقال يشار إن «الرئيس رجب طيب أردوغان يبذل جهودًا حثيثة صادقة في سبيل إحلال السلام في سوريا».

وأضاف أن «تركيا تريد السلام بصدق، لكن لدينا ما نعتبره نقاطًا حساسة»، متابعاً: «فلا يمكن تصور أن نغادر سوريا دون ضمان أمن حدودنا وشعبنا، وأعتقد أن الرئيس السوري سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع».

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد قال إنه لن يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقاً للشروط التي يضعها.

وأشارت الصحيفة كذلك الي اعلان وزير لخارجية الإيراني حسين أمير عبداالهيان بأن متابعة قضية حقل الدرة مع الكويت يجب ان تتم من خلال الدبلوماسية والتفاوض القانوني، وليس من خلال الجدل الإعلامي.

وأضاف خلال احتفال بمناسبة يوم الصحفيين في وزارة الخارجية الإيرانية: «تحدثت مع وزير خارجية الكويت مرتين في هذا الصدد.

وتابع : من المهم بالنسبة لنا تحديد خط البداية من مسار المفاوضات القانونية والفنية لقد نفذنا عملية الاكتشاف منذ سنوات، ويجب متابعة هذه القضية من خلال الدبلوماسية والتفاوض القانوني، وليس من خلال الجدل الإعلامي. من المهم بالنسبة لنا ألا يتم انتهاك أحد رؤوس أموالنا الإقليمية».

كما لفتت الصحيفة أيضا الي إحالة مهندس مصري من مطار الكويت الدولي الى مخفر شرطة الجليب أول أمس بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن، وجرى رفع كتاب الى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوصي بابعادة عن البلاد ادارياً، وذلك علي خلفية قيامه بابلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره علي نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية وذلك على سبيل المزاح.

وقال مصدر أمني : إن أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به، لافتا الى ان المهندس المصري وعقب قيامه بالابلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقة بعد تفتيش حقائبه بكل دقه، ولم يتم العثور بداخلها علي شي.

واضاف المصدر ان المهندس المصري اعترف خلال التحقيق معه في مخفر شرطة الجليب انه كان يمزح مع رجال الامن، مشيرا الى ان رجال الامن رفعوا كتابا يوصي بابعاده عن البلاد اداريا، تمهيدا لترحيله الى موطنه عقب توقيع الكتاب.



بينما صحيفة النهار الكويتية فقد اهتمت بالحريق الهائل الذي نشب في محج قلعة عاصمة داغستان الروسية والذي خلف قتلى ومصابين .

وأدى الانفجار في محطة تزود بالوقود في عاصمة جمهورية داغستان الروسية محج قلعة إلى مقتل أكثر من 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين

ولفتت الصحيفة أيضا الي أدانة مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن اعتزامه تقديم الرئيس محمد بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد

فيما تناولت الصحيفة بيان وزارة الخارجية الكويتية والتي أعربت فيه عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الذي تعرض له مزار شاه جراغ في مدينة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم أمس وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وجددت الوزارة رفضها التام والقاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب، مشددة على أهمية العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة الإرهاب وتداعياته.

بينما صحيفة الراي الكويتية؛ فقد سلطت الضوء علي أعلان لبنان تجميد الحسابات المصرفية العائدة لحاكم المركزي السابق رياض سلامة وشركائه ورفع السرية عنها.

وأشارت الصحيفة كذلك الي قرار وزارة الثقافة والفنون الجزائرية سحب ترخيص عرض عرض فيلم «باربي» من قاعات السينما.

كذلك، قال مصدر رسمي إن الجزائر حظرت فيلم «باربي» الذي كان يُعرض في بعض دور السينما في البلاد منذ أسابيع.

وأضاف المصدر الرسمي أن «الفيلم يروج للمثلية الجنسية والانحرافات الغربية الأخرى ولا يتوافق مع المعتقدات الدينية والثقافية للجزائر».

كما لفتت الصحيفة الي إخلاء أكثر من 3 آلاف شخص على خلفية حريق عنيف اندلع في إحدى الغابات مساء أمس، بالقرب من بلدة سان أندريه في مقاطعة بيرينيه أورينتاليس بجنوب فرنسا.

واندلع الحريق في نحو الساعة 5:15 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت قناة ((بي اف ام تي في)) الفرنسية نقلا عن إدارة الاطفاء المحلية.

وأتى الحريق على نحو 530 هكتارا من الأراضي، مما أدى إلى إخلاء أكثر من 3 آلاف شخص بالجوار، ووفقا لرجال الإطفاء المحليين. وقال المحافظ رودريغى فورسي أن الوضع بدأ «يتحسن» ولكن الحريق «لم يتم احتواؤه بالكامل» بعد.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء لاحتواء النيران بمساعدة 13 طائرة و3 مروحيات. في عام 2022، أتت النيران على 72 ألف هكتار من الأراضي في فرنسا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.