صحف الإمارات| قمة العلمين: السلام ضرورة وخيار استراتيجي.. مستوطنون يقتحمون الأقصى .. حرائق الغابات تشعل فرنسا.. وإعصار قوي يضرب اليابان

البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه

روسيا تدمر 20 موقعاً في دونيتسك

وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر يناهز 92 عاما

مقتل وإصابة 91 شخصاً في حريق بمحطة وقود روسية "فيديو"

زعيم كوريا الشمالية يقود مركبة قتالية ويدعو إلى تعزيز إنتاج الصواريخ

حريق هائل في بازار طهران الكبير



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الاخبار الهامة على الساحة الملحية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

فقد سلطت صحيفة الخليج الضوء على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال القمة التي عقدوها، أمس الاثنين، في مدينة العلمين الجديدة، على التمسك بالمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح.



وشدد القادة الثلاثة، في البيان الختامي، الذي صدر عقب القمة، على استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

محليا، قالت صحيفة البيان إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " قد بعث برقية تهنئة إلى يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس يون سوك يول.



أفادت صحيفة الاتحاد بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بعث برقية تهنئة إلى دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دراوبادي مورمو.



أوضحت صحيفة الخليج إدانة دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز بإيران، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الإمارات اليوم لقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، اليوم، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج، وبحث معه آخر التطورات والجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن.

وأكد خلال اللقاء أهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إيجاد تسوية سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية، كما أكد أهمية تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه، منوها بالدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية في هذا السياق.



أفادت صحيفة البيان بتأكيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الاثنين، أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيانها وهويتها ومصير شعبها". وأكد البرهان أن «قوات الدعم السريع أثبتت تعطشها للسلطة ومدّت يد الغدر والخيانة».



أشارت صحيفة الخليج إلى اقتحام عشرات المستوطنين مجدداً، أمس الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة القوات الإسرائيلية، فيما شارك مئات المستوطنين في مسيرة استفزازية في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، في وقت أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» عن تفكيك خلية كانت تخطط لاستهداف الجيش الإسرائيلي، في حين أعلنت فصائل فلسطينية عن إسقاط طائرة بدون طيار «مسيَّرة» إسرائيلية في قطاع غزة.



ونقلت صحيفة الاتحاد عن وكالة تسنيم، اليوم الثلاثاء، أن حريقاً هائلاً شب في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران "اندلع حريق.. في بازار طهران الكبير وشبت النيران في نحو 30 مستودعاً ومتجراً".

وقالت الوكالة إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

دوليا، ذكرت صحيفة الاتحاد ان يون كي جونج، والد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، توفى، اليوم الثلاثاء، عن 92 عاما، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه جرى نقل يون كي جونج ، الذي كان استاذا فخريا بجامعة يونسي، لمستشفى جامعة سول.

وقال المكتب الرئاسي: " من أجل عدم ترك فراغ في شؤون الدولة، قرر الرئيس يون إقامة مراسم جنازة عائلية"، مضيفا أنه لن يتم قبول زهور أو زيارات عزاء.



أفادت صحيفة البيان بأن إعصار “لان” وصل إلى اليابسة في غرب اليابان صباح اليوم الثلاثاء، مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت الوكالة أن الإعصار ، المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كلم / ساعة، ضرب محافظة واكاياما على بعد حوالي 600 كيلومتر غربي طوكيو.

ويُتوقّع أن يجتاح “لان” طوال اليوم الثلاثاء هذه المنطقة حيث تقع مدينتان رئيسيتان هما أوساكا وكوبي، قبل أن يتحرك بعيدا فوق بحر اليابان مساءً.



قالت صحيفة الخليج إن وحدات الجيش الروسي، بالتعاون مع القوات الفنية والجوية التابعة للمجموعة العسكرية الروسية فوستوك، دمّرت اليوم الثلاثاء أكثر من 20 موقعاً قتالياً للقوات العسكرية الأوكرانية، وقطعت تقدم ست مجموعات من المشاة قرب مدينة أوروجايني في دونيتسك.

وقال أوليج تشيخوف، رئيس المركز الصحفي التابع لقوات «فوستوك»: «نفذت وحدات المجموعة العسكرية «فوستوك» بالتعاون مع القوات الفنية والجوية هجمات نارية في منطقة أوروجايني، تمكنت القوات الروسية خلال المعركة من اكتشاف وقمع أكثر من 20 موقعاً قتالياً وتجمعاً للقوات العسكرية الأوكرانية».



أشارت صحيفة البيان إلى ما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مسعفين أن حريقا شب في محطة وقود في منطقة داغستان بجنوب روسيا فأودى بحياة 25 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.

وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ورشة لإصلاح السيارات في محج قلعة عاصمة داغستان ليل الاثنين وتسبب في انفجار امتد إلى محطة الوقود القريبة.

وذكر تلفزيون رويترز أن لقطات نُشرت على الإنترنت أظهرت مبنى من طابق واحد مشتعلا.



ولفتت صحيفة الإمارات اليوم إلى دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمس، إلى تعزيز إنتاج الصواريخ بشكل كبير، وقام بقيادة مركبة قتالية خلال تفقده مصانع أسلحة كبرى، في وقت تستعد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات مشتركة الأسبوع المقبل.

وجاءت الجولة التفقدية على المصانع بعدما دعا كيم إلى تكثيف الاستعداد للحرب خلال اجتماع عسكري مهم الأسبوع الماضي، وتخللت جولته الجديدة زيارات إلى مصانع إنتاج صواريخ تكتيكية وقذائف راجمات صاروخية من العيار الكبير وعربات قتالية مدرعة، وفق وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.



قالت صحيفة الاتحاد إن عدد كبير من رجال الإطفاء يكافح حرائق الغابات في جنوب فرنسا التي تسببت في إخلاء العديد من المخيمات التي تضم العديد من السياح. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين مساء الاثنين إنه كان هناك حريق مستعر في منطقة البرانس الشرقية. ودعا السكان والمصطافين إلى توخي الحذر الشديد.