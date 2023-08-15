«مهارات الاعتماد على النفس.. تطوير الذات» ضمن مبادرة «ثقافتنا فى إجازتنا» بالبحر الأحمر

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "مهارات الاعتماد على النفس"، ضمن فعاليات "ثقافتنا فى إجازتنا"، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر بقيادة سوسن عبد الرحيم.

وفى سياق متصل قدم قصر ثقافة رأس غارب، محاضرة تنمية بشرية للأطفال بعنوان "تطوير الذات"، ونظمت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "دور المرأة في استقرار وتنمية المجتمع"، فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكي بعنوان "تاريخ الصحافه المصرية"، وأقام قصر ثقافة الغردقة عرضا فنيا لفرقة الغردقة للفنون الشعبية.